Девять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы девять человек с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Летальных исходов за сутки не зафиксировано.

Всего с начала апреля в больницы были доставлены 422 пациента с пневмонией. 49 человек за это время скончались.

В оперативном штабе отметили, что всем больным с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, что вчера в Карелии Covid-19 был диагностирован сразу у 16 человек. Общее количество заболевших достигло 284.