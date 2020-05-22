22 мая 2020, 08:49
Девять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 49 людей
За минувшие сутки в Карелии госпитализированы девять человек с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Летальных исходов за сутки не зафиксировано.
Всего с начала апреля в больницы были доставлены 422 пациента с пневмонией. 49 человек за это время скончались.
В оперативном штабе отметили, что всем больным с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.
Напомним, что вчера в Карелии Covid-19 был диагностирован сразу у 16 человек. Общее количество заболевших достигло 284.