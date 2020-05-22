Парфенчиков рассказал, какие дороги отремонтируют в Карелии

22 мая глава республики Артур Парфенчиков ответил в режиме онлайн-конференции на вопросы, связанные с ремонтом карельских дорог. Он рассказал, что удалось передать в федеральную собственность дорогу на Кочкому, Ошту, подъезды к Кеми и Беломорску. Несмотря на смену собственника, Парфенчиков предостерег от надежд на скорое улучшение качества этих дорог. Он сказал, что они не превратятся «в одну ночь как в сказке в великолепные трассы». На приведение в нормативное состояние около 500 километров, как выразился Парфенчиков, «не дорог, а направлений» потребуется примерно 5 лет.

«Там есть целые участки, которые никогда не знали, что такое асфальт, а там, где асфальт был, действительно, все разбито»,

- заметил глава Карелии.

По его мнению, передать в федеральную собственность теоретически можно еще две проблемные дороги – на Суоперя, реконструкцию которой региональный бюджет не потянет, и дорогу Великая Губа – Оятевщина, которая ведет на остров Кижи.

Артур Парфенчиков сказал, что до Кижей уже сделана нормальная грунтовая дорога. Он провел переговоры с российским Минкультом и карельское правительство готово начать обустройство береговой зоны, чтобы в перспективе организовать через пролив доставку туристов на остров Кижи.

В Кеми и Беломорске, по словам Парфенчикова, республиканская власть намерена заняться реконструкцией портов и причалов, чтобы стимулировать развитие туризма, оживив Соловецкое направление. Он пообещал сделать в этих городах масштабный ремонт дорог.

Как известно, в прошлом году подрядчик провалил ремонт дорог в Кеми, на которые выделено 50 миллионов рублей. Министр по дорожному хозяйству Сергей Щебекин пообещал, что осенью 2020 году будет сделан качественный ремонт городских дорог. По его словам, в этом году закончат и ремонт дорог в центре города, которые были брошены недобросовестным подрядчиком. Это, в частности, улицы Ленина, Октябрьская, Энергетиков, Каменева.

Артур Парфенчиков считает, что скандальная ситуация с кемскими дорогами показывает, что необходимо привлекать к строительству дорог крупные компании, планируя сразу же большие объемы работ. А мелкие контракты не привлекают серьезные компании.

«Лучше одному району выделить пятьдесят миллионов рублей, чем пяти по десять»,

- сказал Парфенчиков.

В 2021 году планируется отремонтировать дороги в Калевале, где хотят отметить День республики.

Из региональных дорог в приоритетные попала дорога на Суоярви. В течение трех лет планируется полностью отремонтировать дорогу к поселку Ладва. На это, рассказал руководитель республики, нашлись дополнительные средства по программе сельских дорог. Дорогу на Лососинное, по информации Парфенчикова, начнут ремонтировать не раньше 2022 года.

Несколько лет петрозаводчан волнует состояние аварийных мостов, закрытых для движения общественного транспорта. Пока есть ясность только по мосту через Неглинку в районе улицы Кирова, на реконструкцию которого выделены деньги.

«По остальным мостам проводится работа, делается проектно-сметная документация… Это отдельная история… К сожалению, на это уйдут годы», - сказал губернатор Карелии.