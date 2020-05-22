Полмиллиарда рублей направят на ремонт школ Карелии в 2020 году

В этом году на ремонт и модернизацию 116 образовательных организаций Карелии предусмотрено 579 миллионов рублей. Из них 69,3 миллионов – это средства федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, в 28 образовательных организациях заменят окна и двери, отремонтируют кровлю, помещения, санузлы, приведут в порядок инженерные системы. На эти цели школам и организациям среднего профобразования направлено 219,5 миллионов рублей.

В более чем 20 северных школах утеплят фасады, отремонтируют кровлю, установят энергоэффективный свет, модернизируют тепловые узлы. В 16 школах в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтируют спортивные залы, а также оснастят инвентарем для уличных спортплощадок.

В рамках нацпроекта «Образование» новое оборудование и отремонтированные спортзалы появятся в школе №3 Кондопожского района, Лоухской средней школе, школах №2 и 3 в Пудоже, средней школе в Сегеже и Суоярвской средней школе.

В девяти образовательных организациях в семи районах республики оборудуют системы электрического отопления, водоснабжения и канализации. В этом году запланирован ремонт семи общежитий профессиональных образовательных организаций.