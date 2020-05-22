Россыпнов назвал стоимость аварийных квартир в районах Карелии

22 мая министр строительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал о том, как идет расселение аварийного жилья. В действующую программу расселения аварийного жилья в республике попало 646 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Для сравнения, в течение 2017-2019 годов аварийными было признано еще 2202 дома, жители которых могут рассчитывать на расселение только после 2023 года.

Глава Минстроя рассказал, что Карелии удалось ускорить реализацию программы расселения аварийных домов. Если раньше, программу нужно было завершить к 2025 году, то сейчас речь идет о ее завершении к концу 2023 года. После этого можно будет приступать к расселению домов, признанных аварийными, начиная с 2017 года. Благодаря ускоренным темпам расселения аварийных домов, Карелия дополнительно в 2020 году получила на эти цели около 1,5 миллиарда рублей.

По мнению министра, один из самых эффективных и быстрых способов расселения – это предоставление денежной субсидии. Правда, на нее имеют право только собственники квартир в аварийных домах. Раньше граждане опасались соглашаться на денежную компенсацию, так как после проведения оценки выходило, что на предлагаемую сумму невозможно приобрести благоустроенную квартиру.

К примеру, в некоторых районах, согласно оценке, стоимость квадратного метра составляла всего 6-8 тысяч рублей за квадратный метр, а рыночная стоимость благоустроенного жилья доходила до 28-30 тысяч рублей.

Россыпнов заметил, что в прежние годы на компенсацию соглашались главным образом петрозаводчане, чье жилье удавалось оценить в пределах 35-40 тысяч рублей за квадратный метр. По его словам, в этом году удалось серьезно изменить методику расчета, включив туда компенсацию за не произведенный капремонт. Это привело к существенному увеличению размера компенсации.

Министр строительства привел конкретные примеры, в какую сумму в этом году оценивается аварийное жилье в разных районах. В Суоярви – это 23 тысячи рублей за квадратный метр в неблагоустроенных домах с печным отоплением, в Кеми – 30 тысяч рублей, в Питкяранте – 25 тысяч рублей, в Беломорске – 27-28 тысяч рублей.

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что удалось договориться с крупными застройщиками, чтобы они предоставляли скидку в пределах 100 тысяч рублей тем, кто готов приобрести квартиру в новом доме, получив компенсацию за свое аварийное жилье.

И Парфенчиков, и Россыпнов считают, что для собственников аварийного жилья наилучший выход - получить реальные деньги и самостоятельно подобрать себе квартиру в том районе, где они бы хотели жить.

В рамках действующей программы насчитывается 1800 квартир, которые в собственности у граждан. Пока субсидию получили 50 собственников. Россыпнов уверен, что уже в июне эта цифра вырастет в два раза.