Отключения электроэнергии ждут жителей десяти районов Карелии

С 18 по 22 мая АО «Прионежская сетевая компания» проведет ремонтные работы в десяти районах республики и в Петрозаводске. В границах столицы республики ремонты пройдут без отключения потребителей, в районах же придется кратковременно отключать электроэнергию, уточняет пресс-служба правительства РК. Компания просит жителей Карелии отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Работы на энергообъектах ведутся в рамках ремонтной программы АО «ПСК». Их цель – подготовить ЛЭП, распределительные пункты и трансформаторные подстанции к работе в условиях осенне-зимнего периода и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Временные отключения электроэнергии возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 9 до 16 часов. Деревни Сельги, Погост, Гумарино, Морская Масельга.

- С 18 по 24 мая с 8 до 9 и с 16 до 17 часов. Поселки Возрицы, Волозеро, деревня Тихвин Бор.

- С 18 по 24 мая с 9 до 17 часов. Город Медвежьегорск: улицы Чкалова, Омелина.

Кемский муниципальный район:

- 18 мая с 10 до 17 часов. Деревня Кузема.

- 18 и 20 мая с 10 до 18 часов. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

- 18 мая с 9 до 16 часов. Город Кемь: Дорожный переулок (дома 1-11), Шоссе 1-го Мая (дома 18-95).

- 19 мая с 9 до 16 часов. Город Кемь: Городской центр культуры и спорта.

- 19 мая с 9 до 16 часов. Поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

- 20 мая с 9 до 16 часов. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 1-4).

- 20 мая с 9 часов до 16.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-А, 37-47), аптека, РГЦ «Недвижимость», здание Госстраха, кооператив «Жемчужный», магазины: «Колос», «Василек», «Дикси», «Улыбка радуги», «Глобус».

- 21 мая с 9.30 до 16 часов. Поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

- 22 мая с 14.30 до 15.30. Поселок Поньгома.

- 22 мая с 9 до 16 часов. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 5-7).

- 22 мая с 11 до 14 часов. Поселок Кузема.

Муезерский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 10 до 17 часов. Поселок Тикша: улицы Советская, Набережная, Первомайская, Речная (частично). ФАП.

- 20 мая с 11 до 16 часов. Поселок Тумба.

Сегежский муниципальный район:

- 19 мая с 10 до 16 часов. Поселки Олений, Вача, Черный Порог.

- 19 мая с 9 до 16 часов. Город Сегежа: улица Речная (дома 3-58).

- 19 мая с 10.30 до 15 часов. Поселок Идель: улицы Заречная, Центральная (дома 3,4).

- 20 мая с 9 до 15 часов. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27), Гористая (дома 5-35).

- 22 мая с 9 до 15 часов. Город Сегежа: улицы Разъезжая (дома 7А-27), Моховая, Песочная.

Олонецкий национальный район:

- 18 мая с 9 до 16 часов. Деревня Мегрега: улица Лесная.

- 18 и 19 мая с 9 до 17 часов. Город Олонец: улица Свирских дивизий.

- 20 мая с 10.30 до 13 часов. Поселок Речная Сельга: улицы Болотная, Школьная, Лесная, Трудовая, Мегрозерская, Садовая, Олонецкая, переулки Речносельский, Олонецкий.

- 21 мая с 10 до 13 часов. Местечко Каменный Ручей: СНТ «Ручеёк».

- 22 мая с 9 до 16 часов. Деревня Мегрега: улица Лесная. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5-15), переулок Железнодорожный.

Сортавальский муниципальный район:

- 18 мая с 9 до 17 часов. Город Сортавала: улица Дорожная; поселок Лахденкюля.

Кондопожский муниципальный район:

-18 мая с 8.30 до 11 часов. Город Кондопога: улица Кондопожская, дом 92.

-18 мая с 13 до 16 часов. Город Кондопога: улица Кондопожская, дом 92 – А.

- 19 мая с 8.30 до 11 часов. Город Кондопога: улица Кондопожская, дом 98.

- 19 мая с 13 до 14 часов. Город Кондопога: улица Кондопожская, дом 98 – А.

- 20 мая с 9 до 11 часов. Город Кондопога: улица Горького (дома 14-А и 18).

- 20 мая с 9 до 13 часов. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 2, 4, 4-А), Бумажников (дома 4, 4-А, 6, 6-А, 8, 8-А).

- 21 мая с 9 до 16 часов. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 6).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 18 по 21 мая с 8 до 17 часов. Город Лахденпохья: улица Малиновского.

Костомукшский городской округ:

- 18 мая с 9 часов до 11.30. Город Костомукша: улицы Калевала (дома 3, 5, 11), Ленина (дома 14-А, 22).

- 19 мая с 9.30 до 10.30. Город Костомукша: улица Калевала (частично).

Прионежский муниципальный район:

- С 18 по 22 мая с 9 до 17 часов. Станция Деревянка: улицы Поселковая, Молодежная, Посадочная, Советская, Кирпичная, Гористая, Ручейный переулок; деревня Косалма.

- С 18 по 22 мая с 10 до 16 часов. Деревня Орзега (частично).

- 19 мая с 9 до 16 часов. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая, Дачная, Лесная, Парковая, Солнечная, Интернациональная, переулки Хвойный, Олимпийский, ООО «Вода Карелии»; деревня Царевичи (Никольская часовня).

- 20 мая с 9 до 16 часов. Станция Шуйская: ул. Молодежная; деревня Шуйская Чупа.

- 22 мая с 10 до 16 часов. Деревня Верховье: улицы Биричево, Хутор, Владимирский переулок; станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Советская, Молодежная, Поселковая, Гористая, Ключевая, Железнодорожная, переулки Ручейный, Дорожный; поселок Уя.

Калевальский национальный район:

- 18 мая с 14 до 16 часов. Поселок Куусиниеми: улицы Центральная, Советская, Набережная.

- С 19 по 22 мая с 21 до 3 часов ночи. Поселок Калевала: улица Михеева.