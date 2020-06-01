1 июня: главные видео, фото и новости дня

– Третий человек умер от коронавируса в Карелии. За минувшие сутки в республике выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19.

– Пять человек госпитализированы с пневмонией в Петрозаводске. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Умер почетный гражданин Петрозаводска и Карелии. Знаменитый карельский боксер Николай Разумов скончался в последний день весны.

– Синоптики рассказали, ждать ли июньских холодов в Карелии. Публикуем прогноз погоды от республиканских и федеральных метеорологов на ближайшую неделю.

– В Карелии госпитализирован житель Башкирии с подозрением на COVID-19. Мужчина приехал на заработки в Костомукшу и слег с пневмонией, характерной для коронавируса.

– Законы, вступающие в силу с июня 2020 года в Карелии и России. Как изменится жизнь жителей Карелии с первого летнего месяца в обзоре правовых актов.

– Названы адреса трех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

– Парк «Рускеала» открылся исключительно для пассажиров ретропоезда. На территории горного парка заработал медпункт.

- Коронавирус выявлен у 37 строителей Белопорожских ГЭС в Карелии. Минздрав РК проведет проверку из-за пьяного медика в очаге COVID-19.

- Путин определил дату голосования по поправкам к Конституции. День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным.

- Автобусы продолжают ездить по Петрозаводску с нарушениями.

- Новые арт-объекты украсят Петрозаводск.

- Национальный музей республики снова откроется для посетителей.