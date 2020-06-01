День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

Среда 1 июля будет объявлена выходным днем. В этот день состоится голосование по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее стало известно, что дату 1 июля определил в качестве дня всенародного голосования Владимир Путин после рабочей встречи с руководителями ЦИК, Роспотребнадзора и другими чиновниками. Президент не захотел проводить голосование в один день с Парадом Победы 24 июня.

Отметим, что среда 24 июня в России также объявлена выходным днем с сохранением зарплаты. Постановление об этом на прошлой неделе подписал президент.