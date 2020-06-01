Путин определил дату голосования по поправкам к Конституции

Владимир Путин провел рабочую встречу по поправкам в Конституцию. В ходе общения с чиновниками была определена вероятная дата голосования, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на эфир канала «Россия 24».

По словам Путина, с юридической точки зрения дата 1 июля является безупречной. Президент также отметил, что не хочет смешивать проведение Парада Победы, который должен пройти 24 июня, и проведение голосования по Конституции. Дата 1 июля была предложена главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Как отметил Путин, предложенные поправки «востребованы условиями нашей сегодняшней жизни». Президент уверен, что к изменению основного закона страны можно вернуться после стабилизации ситуации с коронавирусом. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что ситуация с распространением Covid-19 уже позволяет провести всенародное голосование.