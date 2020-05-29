Путин объявил 24 июня выходным днем

Среда 24 июня объявлена в России нерабочим днем. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. В этот день в Москве на Красной площади пройдет Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Выходной день объявлен с сохранением заработной платы.

Парад Победы начнется в Москве в 10 часов утра. В 22 часа в столице и других городах страны прогремят праздничные салюты.

Напомним, Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня с связи с пандемией коронавируса, которая распространилась и на Россию.