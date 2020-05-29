Названо условие, при котором россияне могут не носить маску

Использование медицинской маски в общественных местах важно для сохранения здоровья, но в некоторых случаях ее можно снимать. Такое мнение огласил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Его слова приводит РИА Новости.

Как считает специалист, маску можно снимать, если человек имеет возможность соблюдать социальное дистанцирование. Конкретных примеров врач не привел.

По словам Малышева, пик заболеваемости в стране пройден, эпидемиологическая ситуация уже относительно спокойная, пишет «Лента.ру».