29 мая 2020, 19:17
Правительство вернет налоги за 2019 год самозанятым россиянам
Власти страны выделили 1,6 миллиарда рублей на поддержку самозанятых граждан в период пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возвращении самозанятым гражданам налогов, которые они выплатили в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.
Деньги будут выплачены из резервного фонда правительства, всего на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Сообщается, что людям не придется подавать никакие заявления - средства вернутся им в автоматическом режиме.
Возвращение налогов самозанятым гражданам стало одной из мер поддержки россиян в период кризиса, вызванного распространением коронавируса и принятием ограничительных мер.