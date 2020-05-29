Правительство вернет налоги за 2019 год самозанятым россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возвращении самозанятым гражданам налогов, которые они выплатили в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги будут выплачены из резервного фонда правительства, всего на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Сообщается, что людям не придется подавать никакие заявления - средства вернутся им в автоматическом режиме.

Возвращение налогов самозанятым гражданам стало одной из мер поддержки россиян в период кризиса, вызванного распространением коронавируса и принятием ограничительных мер.