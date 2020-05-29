Россиян просят воздержаться от планирования зарубежного отпуска

Министерство иностранных дел России призвало россиян воздерживаться от планирования зарубежного отдыха, сообщает «Комсомольская правда». В ведомстве отметили, что большинство популярных у российских туристов стран не делали никаких заявлений об открытии границ для граждан России, а по некоторым направлениям информацию стоит ожидать лишь в конце июня.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом»,

– отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ обратили внимание на то, что пока «всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена» и подчеркнули, что сохранять осторожность и бдительность необходимо для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время.

Ранее мы публиковали прогноз открытия международного туризма от исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе. По ее словам, сроки открытия туристического сезона отодвигаются ориентировочно до начала осени.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят: «Приезжайте». А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», – рассказала Ломидзе.