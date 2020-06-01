В Карелии водителей автобусов обязали установить онлайн-кассы

Глава республики подписал распоряжение, обязывающее водителей маршруток установить в салонах терминалы для бесконтактной оплаты проезда.

Такие онлайн-кассы должны появиться в автобусах к 1 августа, пишет ИА «Республика». Распоряжение главы распространяется на весь транспорт, который обеспечивает пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах.



В Минтрансе Карелии журналистам издания сообщили, что запрет на пассажирские перевозки без онлайн-касс будет действовать с 1 августа и до того момента, пока будет отменен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Стоит отметить, что онлайн-кассы в троллейбусах Петрозаводска работают с июля 2019 года.