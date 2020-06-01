Национальный музей республики снова откроется для посетителей

После долгого перерыва Национальный музей Карелии снова начнет принимать посетителей. Изменения в режиме работы коснутся и филиалов учреждения в Шелтозере и на курорте «Марциальные воды».

«С 2 июня Национальный музей Карелии работает с 12:00 до 16:00 (выходной - понедельник). Максимальное количество посетителей, одновременно находящихся в залах музея - 5 человек на 50 кв.м. с соблюдением социального дистанцирования по специальной разметке. Экспозиция «Природа Карелии» и интерактивная площадка «Медвежий угол» все еще закрыты для посещения», - сообщается в группе музея.

Сотрудники учреждения обращают внимание на то, что доступ посетителей в период пандемии осуществляется только в защитных масках. На входе также можно будет обработать руки антисептиком. Справки по телефону: 55-96-20.