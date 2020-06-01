Новые арт-объекты украсят Петрозаводск

К столетнему юбилею республики на улицах Петрозаводска установят восемь арт-объектов. По сообщению пресс-службы мэрии, на Онежской набережной неподалеку от Ротонды начался монтаж знака «100 лет Карелии».

До середины июня на спуске на Онежскую набережную в створе улицы Свердлова установят знак «Ряпушка», в сквере Кукольный театр - «Расставим точки над А», на площади Гагарина появится «Калитка».

Арт-объект «Карельский лес» установят у дома №3 по проспекту Ленина, «Мишка» - у дома №24. Места для «Фоторамки» и «Онежских фишек» еще согласовывают.

Арт-объекты, авторами которых выступили Александр Ким, Владимир Зорин и Александр Савельев, должны установить к середине июня. Эскизы скульптур прошли согласование Градостроительного совета. Общая стоимость работ – около 1,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации города