Жители поселка Шуя просят не увольнять директора местной школы

В паблике в соцсети «Родина-поселок Шуя» появился пост от имени коллектива Шуйской школы № 1 в защиту директора этой школы. Как явствует из записи, 24 января руководителя образовательного учреждения в устной форме попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«24 января 2020 года исполняющий обязанности начальника Отдела образования и социального развития Прионежского муниципального района по просьбе Главы АПМР в устной форме уведомила директора школы А.Б. Анастасьева о том, что Глава Администрации Прионежского муниципального района расторгает контракт с ним и предлагает в срок до 27.01.2020 принять решение о форме увольнения: по собственному желанию или по статье №278 ТК РФ. Коллектив работников школы возмущен данным решением и считает его необоснованным. Мы недоумеваем, почему такое решение принято в середине учебного года, в год 215-летия школы, юбилейный для республики год, год 75-летия Победы. У нас намечены большие планы, идет активная реализация значимых мероприятий, координатором всей деятельности является Андрей Борисович».

Полностью с текстом можно ознакомиться здесь.

Напомним, в конце 2019 года в Карелии разразился скандал, связанный с тем, что некие общественники пожаловались на педагога Шуйской школы. По мнению заявителей, учитель Юлия Байдарова пропагандировала суицид в подписях к фото на своей личной странице. Учительнице объявили выговор, а полиция начала проверку на наличие преступления. Следком Карелии не нашел пропаганды суицида в подписях к фотографиям.

За Юлию Байдарову тогда вступились жители поселка Шуя. Теперь в комментариях к посту Юлия Байдарова встает на защиту за Андрея Анастасьева.