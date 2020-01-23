23 января 2020, 14:35
Соцсети

В Петрозаводске ищут водителей, готовых отвезти ветеранов в церковь

В карельской столице ищут волонтеров, которые смогут 31 января отвезти 12-13 пожилых людей в храм

31 января подопечные Дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске хотят посетить церковь. Однако самостоятельно добраться до места они не могут. Пожилым людям требуется помощь волонтеров-водителей. Просьба о помощи опубликована в паблике «Народное такси для ветеранов».

«Выезд в 10:30, довезти до церкви, подождать там и привезти обратно в Дом Ветеранов. По времени приблизительно час-полтора. Обычно желающих 12-13 человек, нужно 3-4 машины»,

- говорится в сообщении группы. Отмечается, в какую точно церковь нужно будет отвезти пожилых людей - в Собор А.Невского либо св. Пантелеймона на ул. Сыктывкарской - станет известно на следующей неделе.

Желающих помочь просят оставлять комментарии под постом в группе народного такси.

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Метки: 
новости петрозаводска
Соцсеть
волонтеры
такси
транспорт
церковь