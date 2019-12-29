Односельчане поддержали педагога, написавшего про наркотики и суицид

Жители одного из поселков Прионежского района возмущены обвинениями общественников в сторону учительницы, оригинально подписавшей фотографии в Сети. Напомним, руководство объявило сотруднице местной школы выговор за подписи к изображениям, которые женщина разместила на своей странице в соцсети. По словам педагога, все снимки находились в закрытых альбомах, недоступных для ее учеников.

Вчера в группе «Родина - поселок Шуя» местная жительница опубликовала ссылку на публикацию об учительнице одного из карельских СМИ. Материал сразу же вызвал реакцию у односельчан женщины.

«Жуткая по своей мерзости история разворачивается в поселке Шуя.... автор прав. Мерзко».

«Вся общественность поселения за достойного человека и прекрасного учителя. А те, кто поливает вас грязью, пусть смотрят те фото, где вы с классом. В походе, на соревнованиях, у памятников погибшим солдатам».

«Это что получается, теперь и правду говорить нельзя? А еще не дай Бог пожалуешься на кого-то из руководства, так готовься к тому что тебя затаскают по инстанциям, у нас что, 37 или 53? Не переживай, люди тебя не дадут в обиду, это же бред, чтобы за безобидные фото так издевались»

«Отдала свою жизнь и себя полностью любимому посёлку и школе», - подытожила одна из авторов.

Сотрудница поблагодарила односельчан:

«Люди. Спасибо. Чем бы ни закончилась эта дурацкая история... спасибо. Я стараюсь изо всех сил быть честной перед детьми, родителями моих учеников, своей семьёй и друзьями. Я не хотела нанести вред никому из вас. Сейчас моя жизнь - это череда кошмаров, страхов и сомнений. Ваша защита даёт надежду. Спасибо, что вы есть. Без вас я бы давно опустила руки».

Добавим, сейчас полиция проводит проверку действий учителя. Заявление в правоохранительные органы подала Администрация Прионежского района. А чиновникам на педагога пожаловалась общественная организация «всестороннего содействия молодому поколению «Альбатрос». Поводом стали подписи к двум фотографиям. На одном снимке женщина стоит на обрыве возле водопада. Подпись гласит: «Стихия… придумали со Смотровой тренинг для начинающих самоубийц». На другой фотографии педагог позирует вместе с друзьями в каком-то кафе, подпись следующая: «С сексом у нас порядок, с музыкой тоже все хорошо, с наркотиками не очень».

В отделе образования прионежской администрации посчитали такие фразы недопустимыми для учителя. Однако сам педагог объясняет, что подписи имеют определенный контекст и отнюдь не являются призывом к самоубийству или употреблению наркотиков. Подробности – в машем материале «Секс, наркотики, суицид: учительницу накажут за подписи к личным фото».