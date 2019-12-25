Секс, наркотики, суицид: учительницу накажут за подписи к личным фото

В школе одного из поселков Прионежского района Карелии разгорается скандал. Учительницу русского языка обвинили в аморальном поведении. Все – из-за подписей к снимкам, которые она выложила на своей странице в социальной сети.

Фотографии на странице педагога обнаружила некая общественная организация «всестороннего содействия молодому поколению «Альбатрос». На одном снимке женщина стоит на крутом берегу возле водопада. Подпись гласит: «Стихия… придумали со Смотровой тренинг для начинающих самоубийц». На другой фотографии педагог позирует вместе с друзьями в каком-то кафе; подпись следующая: «С сексом у нас порядок, с музыкой тоже все хорошо, с наркотиками не очень».

Ссылки на фотографии общественники отправили в администрацию района 18 декабря. «На наш взгляд, подобная информация является пропагандой суицида. Просим изучить вышеуказанную страницу и размещенную на ней информацию», – значится в письме, подписанном главой организации Юрием Спичаковым. По данным Seldon, Спичаков является директором компьютерной фирмы «Блакбет» и совладельцем плотничной компании «Добрыня».

– По данному вопросу отдел образования сначала проверил страницу в соцсети этого педагога. На ее странице в открытом доступе найдены снимки, сделаны скриншоты. Было проведено заседание рабочей группы. Мы пригласили директора, поставили в известность об этих снимках. Он сообщил, что не в курсе этой ситуации, – рассказала начальник отдела образования и социального развития Администрации Прионежского района Лариса Порочкина. – Директору поручили провести свою служебную проверку, взять с педагога объяснительную, принять определенные решения и шаги.

– Представители рабочей группы посчитали поведения учителя недопустимым? – спросил журналист «ПТЗ говорит».

– Да, конечно. Тем более в каждом образовательном учреждении есть устав, где указаны положения о профессиональной этике и нормах поведения. В самой фотографии ничего такого нет – ну, стоит на обрыве человек… Но недопустимы фразы, комментарии. Слова про тренинг для начинающих самоубийств можно расценивать как призыв к суициду.

Там, вообще, возникают сомнения в нормах этики и поведения. Фотографии сами по себе кому-то могут показаться вызывающими, а кто-то, кто придерживается свободы слова, может сказать, что это нормально. Однако фраза – «У нас с сексом и наркотиками все в порядке» (Отметим, что фраза звучит по-другому. – Авт.) – недопустима. Вопрос не в сексе, вопрос в наркотиках. У нас такая борьба идет… Даже намека на это не должно быть! А если сам педагог бросается такими фразами… Причем она является классным руководителем, у нее в друзьях дети…

Лариса Порочкина отметила, что на рабочую группу в администрации педагога не звали – точку зрения учителя должен узнать директор.

– Каковы могут быть последствия для учителя?

– Не могу точно ответить. Есть три меры дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение. Какой из них выберут, решит директор. Хочу отметить, что решение будет принимать руководитель учреждения безо всякого нашего давления, – ответила чиновник.

Сама учитель считает, что администрация намерена добиться ее увольнения. Педагог утверждает, что никакого аморального поведения она не демонстрировала – снимки и подписи к ним абсолютно невинны.

– Та подпись к фотографии, с которой все началось, вырвана из контекста. Снимок сделан в 2008 году, 11 лет назад. Мы с друзьями путешествовали, ездили на гирвасский шлюз. И все эти фразы, которые там были, это цитаты из передачи «Большое путешествие». И мы как бы играли в эту передачу, фотографировались в разных местах и комментировали их. И эти подписи понятны только тем людям, которые там были со мной. Я про эту фотографию и думать забыла! – рассказала учитель.

– Что касается второй фотографии. Я участвую в интеллектуальном клубе «Мозговой штурм», и темой игры как раз была известная фраза – «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И вопросы были посвящены этим трем темам. На вопросы про секс мы ответили хорошо, на вопросы про музыку – тоже хорошо, а про наркотики мы не ответили ни на один вопрос. И я про это пишу! Кстати, мой внешний вид также связан с темой игры: наша команда пришла в образе панк-группы.

Все фотографии были в закрытых альбомах, я не знаю, как они их достали! Возможно, через кого-то из моих друзей. Но это был закрытый альбом, не для учеников, коллег или еще кого-то. У меня хорошие отношения с детьми, родителями. Я работаю уже 14 лет, полно выпускников. Ничего не было плохого никогда. Сейчас я чувствую отчуждение со стороны коллег. Возможно, мои коллеги тоже боятся, – предположила учитель.

Педагог отметила, что у нее трое детей, и увольняться по собственному желанию она не будет.

В пресс-служба карельского МВД нам сообщили, что с 20 декабря проводится проверка по обращению прионежской администрации. Чиновники попросили правоохранителей ответить на вопрос, не нарушила учитель закон. Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», теперь ситуацией заинтересовались и в прокуратуре: директора школы уже вызвали в надзорный орган. 25 декабря после обеда руководитель учреждения должен был представить в администрацию итоги внутренней проверки, однако дозвониться до начальника отдела образования во второй половине дня нам не удалось.

Отметим, что активность в соцсетях все чаще выходит боком для наших граждан. Так, недавно своей должности в мэрии Петрозаводска лишилась Анна Лесонен, которая назвала "мразями" людей, неспособных донести мусор до контейнера. 25 декабря был вынесен приговор жительнице Медвежьегорска, обвиненной в оправдании терроризма – женщина неудачно прокомментировала теракт в архангельском управлении ФСБ. Теперь вот прионежская учительница может остаться без работы из-за двусмысленной подписи к фото, сделанной 11 лет назад. Судя по всему, сетевая жизнь и неосторожно сказанные слова заботят органы власти гораздо сильнее, чем реальная преступность.