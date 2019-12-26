Учителю объявили выговор за подписи к фотографиям на личной странице

Педагогу одной из школ Прионежского района Карелии объявили выговор за подписи к фотографиям, которые она разместила на своей странице в социальной сети. Снимки находились в закрытом альбоме, а один из них был сделан более десяти лет назад.

– Мне предложили подписать выговор – дисциплинарное взыскание на основе решения комиссии по спорам, – сообщила учитель порталу «Петрозаводск говорит». – Я не подписала.

Между тем полиция проводит проверку действий учителя. Заявление в правоохранительные органы подала Администрация Прионежского района. А чиновникам на педагога пожаловалась общественная организация «всестороннего содействия молодому поколению «Альбатрос». Поводом стали подписи к двум фотографиям. На одном снимке женщина стоит на обрыве возле водопада. Подпись гласит: «Стихия… придумали со Смотровой тренинг для начинающих самоубийц». На другой фотографии педагог позирует вместе с друзьями в каком-то кафе, подпись следующая: «С сексом у нас порядок, с музыкой тоже все хорошо, с наркотиками не очень».

В отделе образования прионежской администрации посчитали такие фразы недопустимыми для учителя. Однако сам педагог объясняет, что подписи имеют определенный контекст и отнюдь не являются призывом к самоубийству или употреблению наркотиков. Подробности – в машем материале «Секс, наркотики, суицид: учительницу накажут за подписи к личным фото».