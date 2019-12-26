Объявлено время работы троллейбусов 31 декабря и 1 января

МУП «Городской транспорт» опубликовало расписание работы петрозаводских троллейбусов в последний день 2019 и первый день 2020 года.

Так, троллейбус №1 31 декабря отправится в последний рейс с конечной на улице Хейкконена в 20:31, а с улицы Кемской в 20:50. Троллейбус №3 выйдет в последний рейс 31 декабря с улицы Заводской в 21:06, от Хлебокомбината - в 21:16. Троллейбус №5 отправится в последний рейс с улицы Лыжной в 20:55, от ДСК - в 21:03. Наконец, троллейбус №6 выйдет в последний рейс с улицы Корабелов в 21:15, со станции Товарной - в 20:30.

1 января первые троллейбусы выйдут на маршруты в 9:30 утра.