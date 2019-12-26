26 декабря 2019, 16:45
Первая партия шоколада «Легендарная Карелия» прибыла в Петрозаводск
Лакомство поступит в торговые точки в туристических объектах
Сегодня в Петрозаводск прибыла первая партия шоколада «Легендарная Карелия» - 42750 штук. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».
Шоколад поступит в торговые точки туристических объектов. В Корпорации развития Карелии изучат потребительский спрос и сформируют вторую партию товара.
Вполне возможно, что изменится и наполнитель шоколада, это могут быть карельские лесные ягоды. Любая организация или компания может уже сейчас сделать заказ на партию от 25 штук по телефону 44-54-00.
Напомним, шоколад, посвященный республике, выпускает одно из старейших действующих кондитерских предприятий России, московский концерн «Бабаевский». Выпуск товара приурочен к предстоящему столетию Карелии.