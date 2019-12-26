Первая партия шоколада «Легендарная Карелия» прибыла в Петрозаводск

Сегодня в Петрозаводск прибыла первая партия шоколада «Легендарная Карелия» - 42750 штук. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Шоколад поступит в торговые точки туристических объектов. В Корпорации развития Карелии изучат потребительский спрос и сформируют вторую партию товара.

Вполне возможно, что изменится и наполнитель шоколада, это могут быть карельские лесные ягоды. Любая организация или компания может уже сейчас сделать заказ на партию от 25 штук по телефону 44-54-00.

Напомним, шоколад, посвященный республике, выпускает одно из старейших действующих кондитерских предприятий России, московский концерн «Бабаевский». Выпуск товара приурочен к предстоящему столетию Карелии.