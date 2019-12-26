26 декабря 2019, 15:57
В Петрозаводске осудили повторно севшего за руль пьяным мужчину
Осужденному почти на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Петрозаводский городской суд назначил наказание автомобилисту, который повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в сентябре этого года мужчину поймали пьяным за рулем автомобиля. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Суд назначил горожанину наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе и личными, на срок 2 года 10 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.