В Петрозаводске изменится режим работы автобусного маршрута №25

С 30 декабря изменится расписание маршрута №25 в Петрозаводске. В выходные дни первый автобус с остановки «ТИЗ «Усадьба» будет выходить в 6:30.

С понедельника по пятницу общественный транспорт продолжит работать с 6:00. Последние автобусы, по-прежнему, будут выходить на маршрут ежедневно в 21:45, рассказали в администрации города.

В мэрии добавили, что также изменятся интервалы движения автобусов. Теперь они будут составлять 10-20 минут.