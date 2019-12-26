Елена Малышева поделилась новогодней диетой

Бессменная ведущая программы «Жить здорово» рассказала зрителям своего телепроекта о том, как не поправиться в праздники. По словам Елены Малышевой, стоит подойти к выбору блюд обдуманно и следовать ряду простых правил, рассказал корреспондент «Вечерней Москвы».

Первый совет касается алкоголя. Поскольку спиртные напитки очень калорийны, их стоит разбавлять водой.

От жирной пищи можно и нужно отказываться, убеждая остальных, что она вам просто не по вкусу.

Телеведущая также рассказала о так называемой «секретной тарелке». Суть этого правила состоит в строгом разделении еды: минимум половину пространства на тарелке должен занимать салат.

Помимо прочего, Малышева советует грызть лед и жевать жвачку во время застолья, чтобы подавить чувство голода и не вызывать подозрения у других празднующих.

Одна из участниц передачи Малышевой, успешно похудевшая по ее программе, рекомендует туго затягивать ремень, чтобы сдерживать аппетит, а также призывает танцевать, отвлекая себя таким образом от пиршества.