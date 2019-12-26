Дети из Петрозаводска снялись в шоу на «Первом канале»

1 января в эфир «Первого канала» выйдет праздничный выпуск программы «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Этот выпуск будет особенно интересен жителям Карелии, поскольку в шоу снялись дети из Петрозаводска - танцоры Демьян Лео и Дарья Шиловская.

В новогодней программе примут участие дети, которые показали яркие достижения в 2019 году в разных областях.

Как рассказали в клубе «Рэгтайм», в котором занимаются ребята, приглашение на съемки для танцоров стало полной неожиданностью. Они не участвовали ни в каких кастингах, им просто позвонили из редакции и пригласили приехать.

Передачу можно будет посмотреть в эфире «Первого канала» 1 января в 16:00.

Отметим, что Демьян и Дарья - члены собрной России, участники и победители множества всероссийских и международных соревнований по танцам.