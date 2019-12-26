Россиянам рассказали, как хранить новогодние салаты после праздника

В канун Нового года жителям страны напомнили о том, как правильно хранить праздничные салаты. Эксперты посоветовали не пренебрегать правилами хранения блюд, ведь иначе новогодние выходные могут пойти по неожиданному сценарию.

«Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами»,

- рассказала корреспонденту РИА «Новости» специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

По ее словам, заправлять салаты (майонезом, соусом или маслом) стоит только перед подачей. Кроме того, специалист советует в салаты «Оливье» или «Столичный» не добавлять сразу свежие огурцы и не заправлять майонезом - таким образом салаты смогут сохраниться дольше.

«Если вы готовите «Сельдь под шубой», «Мимозу» и другие салаты, предусматривающие укладывание ингредиентов слоями с заправкой каждого слоя – срок годности таких блюд сократится минимум на шесть часов, по сравнению с не заправленными салатами, то есть такие салаты хранятся не более 24 часов»,

- уточнила Семенова.

В свою очередь специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова добавила, что дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашеных и соленых овощей, срок их хранения составляет 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей могут храниться не более суток.

«Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавлением мяса, птицы и копченостей без заправки хранятся до 18 часов, с заправкой - не больше 12 часов»,

- добавила специалист.

Эксперты отмечают, что если в свежий салат добавить консервы или яйца и заправить его, то срок хранения сокращается до шести часов. Салаты из рыбы и морепродуктов рекомендуется употребить до истечения 12 часов с момента приготовления.