Россиянин погиб из-за взорвавшейся петарды

33-летний житель Подмосковья ушел из жизни, запуская петарду, сообщает корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на источник в Следкоме.

По данным следствия, 28 декабря вечером в городском округе Клин на территории частного домовладения компания местных жителей распивала спиртное. Один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета, затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Согласно сообщению, со слов родственников, мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли.