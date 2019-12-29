29 декабря 2019, 15:15
Общество

Россияне хотят встречать Новый год за одним столом с Путиным

Жители страны рассказали, кого из известных политиков они пригласили бы к себе в гости

Россияне ответили социологам, с кем из политиков они предпочли бы встретить Новый год. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ. Выяснилось, что подавляющее большинство жителей страны (47%) заявили, что такого политика в России нет. Еще 11% воздержались от ответа.

Но есть и такие, кто не против несколько политизировать праздник. Так, 22% ответили, что готовы пригласить за свой новогодний стол президента РФ Владимира Путина, 12% - лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а 4% - премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Министра обороны России Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова на Новый год хотели бы пригласить по 3% россиян.

Еще 2% ответили, что не прочь встретить Новый год в обществе лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Обсудить
просмотр
160633
Метки: 
Россия
политики
Путин
социологи
Опрос
новости Карелии