Петрозаводчан пригласили на выставку в языковом медиацентре

В минувшую среду в столице Карелии начала свою работа тематическая выставка «Вепсский язык», сообщает пресс-служба правительства.

Выставка подготовлена сотрудниками филиала Национального музея Республики Карелия – Шелтозерским вепсским этнографическим музеем им. Р.П. Лонина - и рассказывает об истории вепсского языка, создании и возрождении вепсской письменности, а также о современном положении вепсской литературы, народном творчестве и хранителях вепсской культуры.

Экспозиция будет работать до конца января 2020 года.

Ресурсный языковой медиацентр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия располагается в здании издательства «Периодика» по адресу: г.Петрозаводск, ул. Г. Титова, д.3.