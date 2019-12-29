29 декабря 2019, 14:49
Петрозаводчан пригласили на выставку в языковом медиацентре
27 декабря в карельской столице открылась экспозиция, посвященная вепсскому языку
В минувшую среду в столице Карелии начала свою работа тематическая выставка «Вепсский язык», сообщает пресс-служба правительства.
Выставка подготовлена сотрудниками филиала Национального музея Республики Карелия – Шелтозерским вепсским этнографическим музеем им. Р.П. Лонина - и рассказывает об истории вепсского языка, создании и возрождении вепсской письменности, а также о современном положении вепсской литературы, народном творчестве и хранителях вепсской культуры.
Экспозиция будет работать до конца января 2020 года.
Ресурсный языковой медиацентр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия располагается в здании издательства «Периодика» по адресу: г.Петрозаводск, ул. Г. Титова, д.3.