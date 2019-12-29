Пожарные поезда в Карелии готовы к работе в новогодние праздники

Пожарные поезда, которые базируются на станциях Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора, Беломорск, готовы к работе в период предстоящих новогодних праздников – об этом сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Железнодорожные огнеборцы провели проверки противопожарной безопасности железнодорожных объектов полигон и инструктаж с работниками, дежурящими в праздники. Также была проверена готовность оборудования пожарных поездов, дополнительно укомплектовали составы переносными мотопомпами, дымо- и газозащитными дыхательными аппаратами. Подготовлен и дополнительный резерв личного состава пожарных.

В Петрозаводском регионе ОЖД в боевом расчете находится 4 пожарных поезда с общей численностью сотрудников 116 человек. На круглосуточное дежурство выходят 24 человека, по 6 человек в каждом поезде, которые по команде отправляются на место возникновения пожара или чрезвычайной ситуации на любом из участков железной дороги или на объектах, находящихся вблизи железной дороги в регионе.

Каждый пожарный поезд укомплектован современным пожарно-техническим вооружением, имеет запас воды (120 тонн) и пенообразователя (4,5 тонны), обеспечен запасами топлива и питания, имеются бензорезы и гидроинструмент. В автономном режиме пожарный поезд может работать трое суток.

С начала года пожарные поезда в Карелии выезжали 3 раза на тушение возгораний, которые были зафиксированы рядом или в полосе отвода железной дороги.