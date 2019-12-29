Новый спорткомплекс построили в карельском поселке

После масштабной реконструкции открыл свои двери спортивный центр в поселке Боровой Калевальского района, сообщили в правительстве.

27 декабря в поселке Боровой Калевальского района состоялось торжественное открытие спортивного комплекса. Этот объект реконструирован в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии. На реконструкцию направлено 11,4 млн рублей.

В спортивном комплексе заменили все окна, электропроводку, обшили современными материалами фасады, обновили кровлю, установили новое вентиляционное оборудование, пожарную сигнализацию, сантехнику, отремонтировали все помещения. Кроме того, появилась пристройка под раздевалку для хоккеистов, произведен монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

В обновленном спортивном объекте располагаются гимнастический зал, «мягкий зал», тренажерный зал, раздевалки, в ангаре – большой спортивный зал.

В новом году жители Борового смогут заниматься спортом в комфортных условиях. Напомним, что в поселке наиболее популярны футбол, волейбол, хоккей, фитнес-аэробика, кююккя и лыжные гонки. В 2020 году планируется организовать секцию самбо.

В Боровом на регулярной основе проводятся соревнования, на которые приезжают спортсмены с соседних районов.