Лучших спасателей наградили дипломами в Карелии

В республике отметили День спасателя. Лучших специалистов отметили наградами, сообщает пресс-служба правительства.

Сергей Бреднев получил звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия» неспроста. Более четверти века он приходит на помощь жителям и гостям республики в трудные минуты. Сегодня он имеет квалификацию «спасатель первого класса», горнолыжную и альпинистскую подготовку, а также владеет одиннадцатью смежными специальностями и является кандидатом в мастера спорта по пятиборью спасателей.

Почетные грамоты от Правительства Республики Карелия получили Сергей Валерьевич Чикулин - водолазный специалист из петрозаводского отряда, Алексей Валерьевич Ильин - спасатель из сортавальского отряда и начальник кемского поисково-спасательного отряда Сергей Александрович Хуска. Такую же грамоту вручили заместителю начальника Карельской республиканской поисково-спасательной службы Петру Алексеевичу Марушко. Лучших спасателей выбирали не только за заслуги и самоотверженный труд в уходящем году, но и за все время службы. А своим делом они занимаются уже более 20 лет.

Специалисты Карельской поисково-спасательной и противопожарной служб приходят на помощь в любое время. В уходящем году на поисково-спасательные работы осуществлено 540 выездов, помощь оказана 411 гражданам. Специалисты спасли 87 человек, из них 39 - на воде, 46 - на суше и 2 - в ДТП. Подразделением разминирования и подрывных работ был обнаружен и обезврежен 1001 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.