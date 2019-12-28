28 декабря: главные видео, фото и новости дня

— Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии в январе 2020 года. Долгосрочный прогноз на первый зимний месяц представлен Гидрометцентром РФ.

— Раненого солдата из Бесовца перевели в медучреждение Санкт-Петербурга. Карельский срочник госпитализирован в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

— Чиновники обсудят транспортную проблему Соломенного с прокуратурой. В администрации карельской столицы признались, что регулярное привлечение перевозчиков к ответственности не приносит результата.

— Сало и настойка мухомора: что можно купить на ярмарке Петрозаводске. С 28 декабря до 7 января на площади Кирова будут продавать товары местных производителей и проводить мастер-классы.

— Петрозаводчанка превратила подъезд дома в сказочный новогодний лес. Жительница столицы Карелии вместе с дочерью создают в доме атмосферу праздника.

— Галерея городов-побратимов вновь открылась в Петрозаводске. Объект реконструировали к грядущему юбилею Карелии.