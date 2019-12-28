Раненого солдата из Бесовца перевели в медучреждение Санкт-Петербурга

За жизнь и здоровье солдата-срочника, получившего огнестрельное ранение в голову, теперь борются петербургские медики. Военнослужащего перевели в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» рассказали в пресс-службе карельского Минздрава.

Сотрудники пресс-центра Западного военного округа комментировать состояние раненого срочника отказались, посоветовав нашему корреспонденту обратиться с официальным запросом в Министерство обороны.

Напомним, в понедельник молодого человека с ранением на машине скорой помощи доставили в Республиканскую больницу имени Баранова. Состояние солдата было тяжелым.

Ранее стало известно, что срочник из воинской части в Бесовце получил огнестрельное ранение в голову утром 23 декабря. Пуля попала в челюсть. Военные объяснили произошедшее неосторожным обращением с оружием.