28 декабря 2019, 11:18
Общество

Раненого солдата из Бесовца перевели в медучреждение Санкт-Петербурга

Карельский срочник госпитализирован в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова

За жизнь и здоровье солдата-срочника, получившего огнестрельное ранение в голову, теперь борются петербургские медики. Военнослужащего перевели в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» рассказали в пресс-службе карельского Минздрава.

Сотрудники пресс-центра Западного военного округа комментировать состояние раненого срочника отказались, посоветовав нашему корреспонденту обратиться с официальным запросом в Министерство обороны.

Напомним, в понедельник молодого человека с ранением на машине скорой помощи доставили в Республиканскую больницу имени Баранова. Состояние солдата было тяжелым.

Ранее стало известно, что срочник из воинской части в Бесовце получил огнестрельное ранение в голову утром 23 декабря. Пуля попала в челюсть. Военные объяснили произошедшее неосторожным обращением с оружием.

Ранее в этом сюжете:

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии раненого солдата из Бесовца
подробнее...
Военные прокомментировали причину ранения солдата-срочника из Бесовца
подробнее...
Врачи борются за жизнь раненого солдата-срочника из Бесовца
подробнее...
В Бесовце пуля попала в челюсть солдата
подробнее...
Обсудить
просмотр
160585
Метки: 
Карелия
Бесовец
Санкт-Петербург
солдат
срочник
ранение
челюсть
новости Карелии