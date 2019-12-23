23 декабря 2019, 20:23
Происшествия

Военные прокомментировали причину ранения солдата-срочника из Бесовца

Состояние госпитализированного военнослужащего по-прежнему остается тяжелым

Солдат-срочник из Бесовца получил огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием, рассказали сотрудники пресс-центра Западного военного округа корреспонденту РИА «Новости».

«Комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту получения огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащим одной из воинских частей, дислоцированной в республике Карелия»,

- сообщили журналистам в пресс-службе.

По словам сотрудников карельского Минздрава, состояние солдата по прежнему остается тяжелым. Ранее молодого человека с ранением на машине скорой помощи доставили в Республиканскую больницу имени Баранова. Там за его жизнь борются врачи.

Сегодня стало известно, что солдат-срочник из военной части в Бесовце получил огнестрельное ранение в голову утром 23 декабря. По сообщению СМИ, пуля попала в челюсть.

Ранее в этом сюжете:

Врачи борются за жизнь раненого солдата-срочника из Бесовца
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