Путин наградил жителей Карелии за вклад в развитие науки

Жителей Карелии удостоили высоких государственных наград. Президент России Владимир Путин указом отметил орденом Почета ректора ПетрГУ Анатолия Воронина. Высокая награда присвоена за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, кандидат исторических наук, зампредседателя карельской региональной общественной организации «Общество вепсской культуры» Зинаида Строгальщикова.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору биологических наук, главному научному сотруднику Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Олегу Кузнецову.