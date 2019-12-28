Петрозаводчанка превратила подъезд дома в сказочный новогодний лес

Петрозаводчанка превратила подъезд пятиэтажного дома на улице Софьи Ковалевской в зимнюю сказку.

На окнах с первого по пятый этаж поселились олени, лоси, белки, медведи, зайцы. Все они бродят по зимнему лесу, среди елок, шишек, снежинок и сугробов. Без украшений не остаются даже входная и почтовая зоны, а также двери квартир, их в подъезде 14.

Наталья Козловская рассказала, что ей хотелось создавать для детей и гостей их дома атмосферу праздника и волшебства. Так пришла идея украшать окна по сезонам: зимний, весенне-летней и осенний.

Так Наталья украсила подъезд осенью.

А так весной.

Помогает горожанке творить волшебство ее шестилетняя дочь. По вечерам в течение трех недель декабря они готовили трафареты, сюжеты прототипов брали из Интернета, затем печатали все на белой бумаге и вырезали. По словам жительницы карельской столицы, кому-то кажется, что это готовые наклейки, купленные на китайском сайте, но все сделано вручную.

Петрозаводчанка отправляет фотографии украшенных окон на конкурс «Волшебный свет», который проводит администрация столицы Карелии. И два года подряд занимает первое место в номинации «Рождественское окно». При этом петрозаводчанка говорит, что участие в конкурсе не самоцель.

В прошлом году в качестве приза Наталья получила фигуру светящегося оленя. По словам горожанки, этот приз и стал прототипом сюжетов к окнам этого года.

«Тема леса, диких животных, волшебства и сказки. Соседи поддержали, в этом году мы скинулись и приобрели световые фигуры и большой запас батареек для гирлянд, потому что оформление окон очень зависит от освещения. Эффект волшебства создается за счет диодных дамп теплых и холодных оттенков»,

- поделилась секретом Наталья.

«Приятно, что детки подрастают и присоединяются к оформлению, кто-то вырезает, кто-то клеит, мамы помогают намыть окна перед оформлением. Этот процесс обычно занимает целый выходной, а потом долго болят ноги, потому что пробежка по этажам вверх-низ - это отличный фитнес!»,

- рассказала петрозаводская волшебница.

«Мы верим, что каждый в своем маленьком мире может сотворить чудо! Как говорится, не ждите чуда, чудите сами!».

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ретро-елке, украшенной советскими игрушками, которую установила петрозаводчанка Рената Демидова.

Фото с личной страницы Натальи