Сестра Джорджа Майкла скончалась в день годовщины его смерти

55-летняя сестра покойного Джорджа Майкла ушла из жизни через три года после смерти своего брата. 25 декабря Мелани Панайоту нашли мертвой в ее доме в Лондоне, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в Mirror.

Тело женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту. Факт смерти Мелани подтвержден ее родными и полицией города с указанием на то, что смерть не носит ни подозрительного, ни криминального характера. Но точную причину скоропостижной кончины Мелани предстоит выяснить экспертизе.

Мелани с братом были очень близки, сестра постоянно сопровождала артиста в турне. Тело Джорджа Майкла было обнаружено в его доме 25 декабря 2016 года.