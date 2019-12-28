Россиянам напомнили, как не ошибиться при покупке мандаринов

Жителям страны рассказали, как купить к праздничному столу мандарины, которые понравятся домочадцам и гостям. Эксперты столичной госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отметили, что не стоит покупать новогодние фрукты, ориентируясь исключительно на запах. Аромат плодов далеко не всегда говорит об их качестве, уверены специалисты, наоборот, важно смотреть на их цвет и форму, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Так, оказалось, что хранить мандарины можно до четырех недель при температуре от трех от восьми градусов, поэтому их можно купить заранее. Мандарины должны быть оранжево-красного или оранжевого цвета, без черных пятен. Они могут быть приплюснутые или с небольшим бугорком.

Если же фрукт легко проминается, это означает, что плод гнилой. Также показателями качества не являются листочки на мандаринах. В этом случае лучше выбирать по сорту, вкус которого нравится больше всего.

Наиболее распространенными являются танжерины, клементины, минеолы и сатсума. Специалисты пояснили, как их можно отличить. Танжерины представляют собой мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, а клементины - ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся. Минеолы в свою очередь очищаются довольно трудно, но они очень сладкие. Наконец, мандарины сорта сатсума являются ярко-оранжевыми сладкими фруктами с тонкой кожурой и без семян.