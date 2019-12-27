Петрозаводчанка установила дома ретро-елку

Жительница карельской столицы Рената Демидова давно увлекается коллекционированием советских новогодних игрушек. Горожанка признается, что ей всегда нравилось украшать елку, нравится праздник.

Сколько ретро-игрушек всего у в коллекции петрозаводчанка затрудняется ответить, но говорит, что много. Есть редкие и старые игрушки 1949 года, которые передавались по наследству. Какие-то из ретро-игрушек остались у Ренаты из детства, некоторые перешли из семьи мужа, а некоторые просто кто-то дарил.

В коллекции петрозаводчанки есть игрушки, купленные в Петрозаводске, Украине и Казахстане. Удивительные экземпляры горожанка находит в тематических группах в Интернете, заказывает и потом получает посылки с игрушками на почте.

По словам коллекционера, самая дорогая сердцу игрушка — ватный Дед Мороз, которая досталась ей от свекрови. Игрушку подарили на Новый год, когда свекрови было 7 лет.

Еще одно ценное для Ренаты елочное украшение - игрушка-сюрпризница — старый картонный календарь.

Самым же дорогим для кошелька экземпляром стала пара Деда Мороза и Снегурочки из Украины за 13 500 рублей. Их Ренате подарил супруг.

Ретро-елка, украшенная советскими игрушками, стоит у петрозаводанки в гостиной. А на кухне установлена еще одна елочка в Викторианском стиле.

Фото из личного архива коллекционера