27 декабря 2019, 15:15
Общество

Правила крещения изменили в РПЦ

Российское духовенство разрешило родителям называть детей именами святых других православных церквей

Теперь родители смогут давать детям имена любых православных церквей мира при крещении. Соответствующее решение принял Синод РПЦ, сообщил корреспондент РИА «Новости»,

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)»,

- говорится в журнале заседания Синода.

Под именами «в иных национальных звучаниях», судя по комментарию к решению синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.

В то же время если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, «причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

Решения обосновываются тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями».

Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку - это прерогатива родителей.

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Метки: 
Россия
РПЦ
Русская православная церковь
Священный синод
крещение
имена