Правила крещения изменили в РПЦ

Теперь родители смогут давать детям имена любых православных церквей мира при крещении. Соответствующее решение принял Синод РПЦ, сообщил корреспондент РИА «Новости»,

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)»,

- говорится в журнале заседания Синода.

Под именами «в иных национальных звучаниях», судя по комментарию к решению синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.

В то же время если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, «причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

Решения обосновываются тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями».

Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку - это прерогатива родителей.