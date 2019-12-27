Россиянам рассказали, как правильно выбрать колбасу

Жителям страны рассказали, как не ошибиться в выборе варёно-копчёной и сырокопчёной колбасы. Кроме того, специалисты «Роскачества» напомнили, как хранить продукт так, чтобы он не испортился преждевременно, сообщил корреспондент RT со ссылкой на источник в организации.

По данным Роскачества, сервелат - не название колбасы, а вид колбас с характерным рисунком на разрезе, белым или чуть розоватым оттенком шпика, размер кусочков которого не должен превышать 3 мм. Жёлтый цвет шпика свидетельствует о возможном окислении жира в нём, а также о том, что продукт просрочен.

Согласно ГОСТу, сервелат должен состоять из 25% говядины, 50% жирной и 25% нежирной свинины, при этом допускается добавление таких дополнительных ингредиентов, как чёрный перец, мускатный орех, сахар, фиксатор окраски Е250.

«Кроме перечисленных ингредиентов, ничего другого в сервелате быть не должно... В колбасе, произведённой по ТУ, допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке»,

- отмечается в сообщении.

Как утверждают в Роскачестве, такая колбаса не может иметь низкую цену, поэтому не рекомендуется «гнаться за дешевизной».

Уточняется, что сервелат необходимо хранить в холодильнике в охлаждённом виде при температуре 0 °С...+6 °С до 30 дней, в замороженном виде - при -10 °С до 90 суток, сохранять его оболочку сухой и чистой, поскольку на влажной может быстро появиться плесень.