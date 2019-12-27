Предприятия ЖКХ и энергетики перейдут на усиленный режим работы

На заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Карелии обсудили готовность предприятий коммунального комплекса и энергетики к предстоящим новогодним праздникам, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

Как доложили представители ресурсоснабжающих организаций, ими организованы круглосуточные дежурства ответственных лиц, усилены составы аварийно-восстановительных бригад, диспетчерских служб, подготовлены резервные источники электроснабжения, проведена проверка готовности ремонтных бригад и спецтехники, имеется необходимый запас топлива.

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик поручил обеспечить в новогодние праздники надежное и гарантийное функционирование всех систем жизнеобеспечения населения, полное взаимодействие и готовность всех структур.