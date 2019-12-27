27 декабря 2019, 13:29
Общество

Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1

Новый рейтинг подтверждает, что клиентский сервис банка находится на наивысшем уровне качества услуг

26 декабря  аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1. Ранее у организации действовала оценка А1 от 10 сентября 2018 года.

Качество клиентского сервиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на очень высоком уровне. Банк является надежной организацией и его позиции в банковском секторе устойчивы. УРАЛСИБ – универсальный банк, на 1.10.2019 г входит в ТОП-20 по размеру активов среди всех российских банковских групп, в ТОП-15 по объему чистой прибыли, ТОП-20 кредитного портфеля, в ТОП-15 по объему кредитов физическим лицам.

Положительное влияние на оценку оказали географическая доступность услуг через широкую офисную сеть организации, прозрачность и полнота раскрываемой информации. Банк  достаточно активно развивает электронные каналы взаимодействия с клиентами.

Финансовый анализ показал, что нормативы – достаточность капитала, ликвидность, структура активов – находятся в рамках рекомендованных значений, что оказывает положительное влияние на уровень оценки. У банка действуют кредитные рейтинги на умеренно высоком уровне, что отражает хорошую оценку кредитной и финансовой устойчивости банка.

В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель», потенциальные клиенты были удовлетворены консультациями как по телефону, так и в офисе. В целом отмечали приветливость и активность сотрудников, готовность помогать и давать рекомендации была оценена на «отлично». Телефонные консультации были отмечены как высококвалифицированные, клиентами была получена вся необходимая информация. В результате проверок потенциальные клиенты были готовы в будущем воспользоваться услугами организации и рекомендовать ее своим родным и близким.

Банк соответствует стандартам защиты прав потребителей. В организации действует собственный внутренний документ по защите прав потребителей, регламент по работе с обращениями.

«Знак качества» – уникальная на российском рынке унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг.

Методика оценки включает в себя как анализ документов организации, так и проверку качества работы персонала в офисах, а также тестирование клиентского программного обеспечение организаций.

Специалистами БизнесДром проводится анализ публичной и внутренней информации, а также фиксируются уровень удовлетворенности клиентов, принимаются во внимание официальные данные регулятора.

В рамках оценки «Знак качества» производится анализ уровня раскрытия информации, условий типовых контрактов, системы управления и риск-менеджмента, уровня финансовой устойчивости, качества и удобства инфраструктуры клиентского сервиса, и другие параметры. Актуальные уровни оценки «Знак качества» размещаются на официальном сайте ООО «БизнесДром».

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Банк УРАЛСИБ
БизнесДром
знак качества
тайный покупатель
клиенты
сервис