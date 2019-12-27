Росгвардия за неделю выявила 18 нарушений в сфере оборота оружия

В Росгвардии подвели итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы с 16 по 22 декабря.

Всего было проведено более 250 проверок граждан, имеющих оружие. За неделю было выявлено 18 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушителей привлекли к административной ответственности.

«Изъято 3 единицы огнестрельного оружия и 45 патронов к нему, 7 единиц огнестрельного оружия — добровольно сдано гражданами»,

- говорится в сообщении Росгвардии.



Сотрудники ведомства также проверяют владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест проведения праздничных мероприятий.