Режим работы отделения технадзора ГИБДД изменится в праздничные дни

В Госавтоинспекции Петрозаводска представили график работы отделения технического надзора городской ГИБДД на улице Пограничная, 23, в праздники.

В праздники будут предоставляться госуслуги по выдаче (продлению) свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию эксплуатирующихся колесных транспортных средств; по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.



По информации Госавтоинспекции города, 1,2, 3,5, 6, 7, 8 января 2020 года будут выходными днями.

Отделение будет работать 4 января 2020 года с 10-13. А с 9 января госуслуги можно получить согласно установленному графику.

Фото: vladtime.ru