28 декабря 2019, 21:15
Семь автоклубов закупят для районов Карелии в 2020 году
На закупку специализированного автотранспорта выделят более 30 миллионов рублей
В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» семь автоклубов поступят в Калевальский, Кемский, Суоярвский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы.
На их закупку из федерального бюджета выделят более 30 миллионов рублей.
Как уточнили в правительстве республики, автоклубы приобретут для Централизованной клубной системы Калевальского района; Центра культуры и спорта Кеми; культурно-досугового центра Найстенъярви; Поросозерского центра досуга; Прионежского районного центра культуры; Этнокультурного центра Пряжинского района и культурно-досугового центра в Пудожском районе.
Фото: пресс-служба правительства Карелии