Синоптики рассказали, какая погода будет в Карелии в январе 2020 года

Федеральные синоптики обещали, что погода в январе в Карелии не расстроит нас холодной или теплой погодой.

«Никаких серьезных природных катаклизмов не предвидится. Температура воздуха будет в пределах нормы»,

– сообщил Росгидрометцентр в докладе о долгосрочном температурном прогнозе в России на октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь, февраль, март 2020 года.

Норма для Петрозаводска – минус 11,4 градуса.

И вот появилась развернутая информация о погоде в январе 2020 года, которая частично подтверждает вероятностный прогноз погоды федеральных синоптиков. Она была опубликована изданием «АиФ» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В связи с тем что Карелия находится на стыке двух округов, о погоде в республике надо судить с небольшими поправками. В частности, если говорить о севере и центре республики, то погодные условия в нем совпадают с природными явлениями, которые происходят в Северном федеральном округе.

Предполагаемая средняя температура января от −7 до −12 градусов, что теплее обычного. Ожидаемое количество осадков – 25-35 мм, что в пределах нормы.

В первой декаде ожидается преобладание облачной погоды со снегом, местами метели, температура днем от −5 до −10, ночью на востоке до −18 градусов. К началу второй десятидневки предполагается волна холода, местами слабый снег, температура днем от −15 до −20, на северо-востоке до −24 градусов, на дорогах местами гололедица.

В середине месяца с выходом глубокого циклона пройдут осадки, ветрено, днем от −2 до +3 градусов, на дорогах скользко. К концу второй декады небольшой снег, днем от −3 до −8 градусов. В середине третьей десятидневки ожидается умеренно морозная погода, в отдельные дни пройдет небольшой снег, преобладающая температура днем от −12 до −17 градусов. Завершится январь сухой и морозной погодой. Днем температура будет от −22 до −27, ночью до −33 градусов.

Если говорить о юге Карелии, то здесь стоит ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге предполагаемая среднемесячная температура будет от −2 до −3 градусов, что на 2-3 градуса выше обычной. Ожидаемое количество осадков – 40-45 мм, что близко к норме.

В первые дни января небольшие осадки, температура днем от −3 до +2 градусов, на дорогах местами гололедица. К середине первой декады пройдут осадки, днем от 0 до +5 градусов. В конце первой десятидневки местами небольшой снег, днем от −2 до +3 градусов.

К середине месяца ожидается теплая погода, не исключены осадки, колебания температуры от небольших морозов до оттепели, на дорогах гололедица. К концу второй декады без осадков, днем от 0 до −5 градусов, на дорогах скользко. В первой половине третьей десятидневки ожидается умеренно морозная погода без существенных осадков, днем от −5 до −10, ночью не исключено понижение температуры от −14 до −19 градусов. Завершится январь ветреной погодой с небольшим снегом, дневная температура от −1 до −6 градусов, на дорогах местами гололедица.

Добавим, о погоде в 31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь в Карелии читайте здесь.