Чиновники обсудят транспортную проблему Соломенного с прокуратурой

Сотрудники администрации столицы Карелии отреагировали на коллективное обращение жителей Соломенного, которые жаловались на работу маршруток. В частности, петрозаводчане утверждали, что долго ждут автобусы №8, 27 и 4, а расписания движения нет в открытом доступе. Уставшие от проблем жители даже организовали в соцсети группу по поиску попутчиков.

Ответ мэрии опубликован в группе «ТОС Соломенное». В письме говорится, что «администрация разделяет обеспокоенность и принимает претензии (жалобы) жителей района Соломенное на неудовлетворительное транспортное сообщение, что подтверждается не только многочисленными обращениями в адрес администрации, но и собственными рейдовыми проверками должностных лиц администрации в рамках соответствующего административного регламента».

Чиновники разъясняют, что вопросы транспортного сообщения регулируется федеральными законами и подзаконными актами.

«Деятельность транспортных компаний — ООО «АТП», ООО «АТП2» и ООО «АТП №4 «Тосноавто», задействованных в транспортной связи района Соломенное с иными районами Петрозаводского городского округа, жестко регламентирована преимущественно нормами федерального законодательства»,

- говорится в письме.

Отмечается, что основанием для перевозок являются свидетельства, которые мэрия выдала в августе 2016 года сроком на пять лет.

«Следует отметить, что никаких договорных отношений с набором прав и обязанностей между администрацией и транспортными компаниями не существует. Расписание движения транспортных средств (автобусов) по маршруту является приложением к упомянутому свидетельству, вместе с тем ни положения административного федерального законодательства, ни соответствующего законодательства Республики Карелия не предусматривают за нарушение расписания движения привлечение к ответственности»,

- отмечается в письме.

В письме сообщается, что «единственно возможной статьей к применению в случае выявления несоблюдения интервалов движения» является статья Кодекса об административных правонарушениях - «осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

При этом в администрации признались, что регулярное привлечение к ответственности перевозчиков по результатам рейдов «не приносит должного результата».

Подчеркивается, что по федеральному законодательству нарушение расписания и несоблюдение интервалов не является «существенным нарушением лицензионных требований» и не позволяет применять какие-либо меры со стороны уполномоченных органов.

В середине января мэрия планирует провести рабочее совещание о транспортном обслуживании жителей Соломенного с участием городской прокуратуры и перевозчиков.